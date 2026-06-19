В рамках Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджане на 2026–2030 годы будет расширено применение современных систем орошения, повышена урожайность пшеницы и хлопка в специализированных районах, увеличено количество интенсивных фруктовых садов и тепличных комплексов.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Натиг Амиров во время выступления на региональном совещании по Газах-Товузскому экономическому району, посвященном реализации упомянутой Государственной программы, передает Азертадж.

«Кроме того, будут расширены мощности холодильных складов и зерновых силосов, реализованы меры по улучшению породного состава в животноводстве, увеличению производства молока и мяса, а также развитию аквакультурного производства. Обозначенные цели служат достижению высокой эффективности в сельском хозяйстве, созданию добавленной стоимости и укреплению продовольственной безопасности страны», – подчеркнул помощник президента.