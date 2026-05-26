Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, прибывшей в украинскую столицу накануне.

По словам Зеленского, на встрече обсуждалась необходимость для Беларуси «избавиться от российского вмешательства» и попытки Москвы втянуть Минск в войну.

«Украина никогда не угрожала Беларуси», — заявил Зеленский, поблагодарив белорусов, поддерживающих Киев.

Также он иронично прокомментировал недавние слова Лукашенко о необходимости встречи президентов Украины и Беларуси: «Интересно получилось: сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская».