Выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель Михаил Гусман удостоен звания почетного профессора Азербайджанского университета языков.

В связи с этим в университете состоялась торжественная церемония, сообщает Trend.

Решение о присвоении Михаилу Гусману звания почетного профессора было принято Ученым советом университета.

Ректор университета Камал Абдулла выразил Михаилу Гусману большую благодарность, подчеркнув его вклад в развитие образования и гуманитарного сотрудничества.

Выступая на церемонии, Михаил Гусман отметил, что впервые посетил Азербайджанский университет языков в пятилетнем возрасте и с тех пор его жизнь тесно связана с этим учебным заведением.

«Мне было пять лет, когда я первый раз переступил порог Азербайджанского университета языков. Поэтому мой стаж посещения этого университета уже 70 лет», — сказал он.

Гусман отметил, что всегда с особым чувством относился к университету, добавив, что окончил вуз с красным дипломом.

Он поблагодарил руководство университета и Ученый совет за теплое отношение и оказанное доверие, подчеркнув, что это имеет для него особое значение.