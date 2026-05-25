Экс-президент Армении и, по совместительству, военный преступник Роберт Кочарян, отвечая на обвинения властей в адрес оппозиции как «партии войны», заявил в ходе агитационной кампании, что в случае прихода к власти не собирается обнулять переговорный процесс с Баку — судя по всему, понимая, чем подобный сценарий может закончиться для Еревана и лично для него.

По его словам, мирный договор с Азербайджаном «должен сопровождаться международными гарантиями, включая заявление Совбеза ООН и чётко прописанные последствия на случай нарушения соглашения».

При этом не совсем понятно, как Кочарян рассчитывает на гарантии ООН, если в период его правления Армения отказывалась выполнять резолюции Совбеза ООН, предусматривавшие освобождение оккупированных на тот момент азербайджанских территорий.