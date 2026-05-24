С 5 по 7 июня арт-пространство Space13 станет площадкой для фестиваля «Force of Love» 2026, организованного журналом NARGIS. Как сообщает Report, это событие представляет собой большой ремесленный рынок, объединяющий искусство и живое общение.

В рамках фестиваля будут представлены различные книги, фотографии, виниловые пластинки, винтажные украшения и сумки, товары для дома и красоты, одежда местных брендов, а также корнеры с едой и многое другое.

Для детей из детских домов совместно с Nargis Fund 5 июня будет организована особая развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей. Юных гостей ждут театральное представление, праздничная атмосфера и подарки.

Гости фестиваля смогут не только найти необычные подарки, но и стать частью насыщенной программы: посетить занятия паппи-йогой, насладиться музыкой и разнообразной кухней, а также провести время в творческой атмосфере. Также вместе с детьми и друзьями они смогут принять участие в мастер-классах по кофейному искусству, акриловой живописи, керамике, росписи тарелок, флористике, декоративному искусству, робототехнике, мыловарению, парфюмерии и скрапбукингу. Большинство из них пройдет на бесплатной основе, так как фестиваль носит социальный характер, а его главная цель – предоставить людям пространство для общения и совместного творчества, где можно провести время с семьей и друзьями.

На фестивале также пройдут специальные мастер-классы под руководством главного редактора журнала NARGIS Ульвии Махмуд.