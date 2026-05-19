Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан крупной партии наркотиков из Ирана.

На территории службы пограничного отряда «Горадиз» Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы была предотвращена попытка незаконного ввоза из Исламской Республики Иран на территорию Азербайджана наркотических веществ общим весом 11 кг 985 г — 7 кг 885 г героина и 4 кг 100 г метамфетамина, а также 20 таблеток психотропного препарата Methadone M-40.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.