Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб, говорится в докладе Глобального совета по мониторингу готовности к пандемиям (GPMB).

Эксперты отмечают, что уровень инвестиций не успевает за ростом рисков. Несмотря на появление новых инициатив, их эффективность снижается из-за геополитической напряженности и экологических кризисов. За последние десять лет — от Эболы до COVID-19 и оспы обезьян — мир, по оценке GPMB, даже «откатился назад» в вопросах доступа к диагностике, вакцинам и лечению.

ВОЗ предупреждает, что новая пандемия может усилить глобальную разобщенность и экономические проблемы. При этом ИИ и цифровые технологии способны улучшить мониторинг угроз, но без должного контроля они также несут новые риски.