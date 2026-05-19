Жюри присяжных Федерального окружного суда Северной Калифорнии отказало миллиардеру Илону Маску в удовлетворении иска против руководства OpenAI, включая генерального директора компании Сэма Альтмана. Об этом сообщает BBC News.

Решение принято единогласно. Присяжные пришли к выводу, что Маск обратился с иском уже после истечения срока давности по подобным делам. В течение трех недель процесса коллегия изучала внутреннюю переписку OpenAI и заслушивала показания сторон. Вердикт был вынесен после двух часов обсуждений.

Окончательное решение должна принять судья Ивонн Гонсалес Роджерс, однако она уже дала понять, что ее позиция совпадает с мнением присяжных.

В иске Маска утверждалось, что он инвестировал около $38 млн в некоммерческий исследовательский проект OpenAI, однако генеральный директор компании Сэм Альтман и президент OpenAI Грег Брокман отошли от первоначальных договоренностей и сосредоточились на извлечении прибыли из разработок в сфере искусственного интеллекта. Миллиардер требовал отстранить Альтмана и Брокмана от управления компанией, прекратить деятельность коммерческого подразделения OpenAI, а также компенсировать ущерб, который мог достигать $150 млрд. Эти средства он обещал направить некоммерческому подразделению OpenAI.