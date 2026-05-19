Российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по объектам украинской национальной компании «Нафтогаз» в Днепропетровской области. Об сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

По его словам, перед ракетным ударом в течение всего дня и ночи почти непрерывно шли атаки беспилотников.

По предварительной информации, в результате удара зафиксированы повреждения и разрушения объектов. «Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное – по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал», – отметил Корецкий.

На данный момент на местах работают профильные службы.