В районе исламского центра в американском городе Сан-Диего произошла стрельба, на месте работают сотрудники полиции. Об этом сообщил полицейский департамент города в соцсети X.

«Полиция Сан-Диего находится на месте происшествия в исламском центре Сан-Диего на улице Экстром-авеню в связи с сообщением об активном стрелке», – говорится в публикации.

Мэр Сан-Диего Тодд Глория сообщил, что на месте происшествия продолжают работу экстренные службы, которые принимают меры для обеспечения безопасности жителей и района в целом.