13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку, свидетельствует о высоком международном авторитете нашей страны и вновь привлечёт внимание мира к столице.

По словам замначальника Главного оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Агали Гусейнова, ведомство успешно выполняет возложенные на него задачи по подготовке к сессии.

В министерстве создан штаб с участием руководящих должностных лиц, а также рабочие группы из профессиональных специалистов по соответствующим направлениям. Подготовлен и утверждён План мероприятий.

Для обеспечения высокого уровня выполнения задач, предусмотренных утверждённым Планом мероприятий, соответствующие силы министерства были мобилизованы с первого дня. В этих рамках структурами МЧС в пределах их полномочий проведены проверки и мониторинги объектов по направлениям пожарной, технической, строительной и радиационной безопасности, организована разъяснительная работа, а также приняты необходимые меры для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и по другим направлениям.