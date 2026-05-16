Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику. Об этом сообщили в Кремле.

В Кремле отметили, что российский лидер посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Уточняется, что поездка президента России приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026-2027 год).

Как сообщили в Кремле, в ходе визита Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двусторонних отношений Москвы и Пекина, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и взаимодействия между РФ и КНР. Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и некоторых двусторонних межправительственных, межведомственных, а также других документов, уточнили в Кремле.