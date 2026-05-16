В соответствии с планом подготовки на 2026 год, во всех видах войск и воинских частях азербайджанской армии проведены комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники, а также авиационных средств на весенне-летний режим эксплуатации.

Об этом сообщили в Минобороны.

В рамках мероприятий личному составу были разъяснены правила сезонной эксплуатации и технического обслуживания техники, доведены требования по соблюдению мер безопасности, а воинские части в централизованном порядке полностью обеспечены необходимыми запасными частями и оборудованием.

В целях обеспечения бесперебойной и стабильной эксплуатации вооружения и техники в весенне-летний период в пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, с учетом особенностей климатических условий произведена замена горюче-смазочных материалов, проверено состояние электросистем и выполнено сезонное обслуживание техники.

