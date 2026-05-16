Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в села Бадара, Тязябина, Ханюрду, Ханабад, Баллыджа и Дашбулаг Ходжалинского района.

Эти семьи проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных регионах страны.

Так, обеспечено возвращение в общей сложности 41 семьи: 10 семей (33 человека) в Бадару, 10 семей (60 человек) в Тязябина, 9 семей (33 человека) в Ханабад, 4 семей (22 человека) в Баллыджа, 4 семей (18 человек) в Ханюрду и 4 семей (13 человек) в Дашбулаг.