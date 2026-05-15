Азербайджанский рынок заполонила контрафактная черная икра из Китая, которая продается под видом местной. Об этом Minval заявил Заур Салманов, председатель Азербайджанской ассоциации производителей и переработчиков рыбы.

«Дело в том, что сегодня 95% реализуемой в Азербайджане черной икры, поставляется из Китая и других стран. Однако ни в одном торговом объекте вы не найдете на упаковках черной икры маркировки «Сделано в Китае». Это означает нарушение сразу нескольких законов и в первую очередь правил оформления этикетки на товар, отраженных в законе «О защите прав потребителей». За этим должен следить регулятор в данной области», — сказал Салманов.

В связи с этим Ассоциация готовит предложения в Минэкономики Азербайджана, в числе которых требование установить контроль над импортом аналогичной продукции из-за рубежа и отрегулировать продажи местной черной икры.

«Мы придерживаемся открытой, либеральной экономики. Мы не пытаемся предотвратить импорт, но было бы справедливо, если бы ввозимый в Азербайджан товар, будь он из Китая или какой-либо другой страны, продавался под иностранным товарным знаком», -подчеркнул собеседник.

Отличить китайскую черную икру от местной не так-то и просто, говорит Салманов. Сделать это могут только специалисты. Однако есть определенные нюансы, способные выдать, так сказать, контрафакт. Во-первых, это цвет. По словам главы Ассоциации, азербайджанская черная икра имеет ярко выраженный черный цвет и в некоторых случаях с серый отливом, тогда как китайская черная икра обладает зеленоватым и кофейным оттенком. Что касается цены, то сегодня рыночная цена на азербайджанскую черную икру достигает до 1200 манатов за килограмм, а привезенная из Китая черная икра стоит по 800-900 манатов. Параллельно черная икра из Китая отличается более низкими вкусовыми качествами и не «дотягивает» до азербайджанской.

А между тем азербайджанские производители черной икры задались целью вырваться в пятерку стран по производству черной икры в мире.

«Касательно этого продукта у нас есть свои ожидания. Мы готовим предложения правительству. Одновременно оповестили о своем намерении Центр рыболовства и аквакультуры. Если уделить внимание данной отрасли, то можно будет стать свидетелями невиданного для Азербайджана производственного прорыва. Единственным подобным примером можно будет назвать производство лесного ореха. То есть, если приложить усилия, то к концу 2027- началу 2028 года мы сможем попасть в первую пятерку стран в мире по производству черной икры», — сказал собеседник.

Представители отрасли выступили с предложением о комплексной поддержке производства черной икры в Азербайджане. Они уверены, что в первую очередь необходимо стимулировать местное производство и создать благоприятные условия для развития аквакультуры. Предприниматели считают важным снизить расходы на электроэнергию и газ, а также облегчить импорт современных технологий, необходимых для работы предприятий. Кроме того, предлагается смягчить технические условия подключения к газовым и электрическим сетям.

Особое внимание, по мнению представителей отрасли, следует уделить вопросу предоставления земельных участков для разведения аквакультуры, определению их правового статуса и обеспечению долгосрочной аренды. Они отмечают, что это позволит привлечь иностранных инвесторов, поскольку бизнес не заинтересован вкладывать средства в проекты без гарантий долгосрочного пользования территориями.

Также предприниматели предлагают временно освободить производство черной икры от налогообложения. Они объясняют это тем, что предприятиям требуется длительный период для выхода на полноценный производственный уровень. В частности, осетровые отличаются поздним половым созреванием, поэтому цикл производства может занимать от пяти до десяти лет.

Представители отрасли напомнили, что несколько лет назад сфера рыбоводства уже была освобождена от налогов, однако эти льготы не распространились на производство черной икры. В связи с этим они предлагают пересмотреть действующие механизмы поддержки.

По оценкам предпринимателей, при создании благоприятных условий уже в 2027–2028 годах объем производства черной икры в Азербайджане может достичь 50 тонн в год, а при дополнительной государственной поддержке — вырасти до 100 тонн. Речь идет о совокупных показателях нескольких предприятий. В настоящее время в Азербайджане действуют шесть заводов по разведению осетровых рыб.