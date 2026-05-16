17 мая, в Баку начнет работу 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) — одной из самых авторитетных международных платформ в сфере градостроительства. WUF13 организован совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Правительством Азербайджана. Сессия, которая завершится 22 мая, посвящена теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», сообщает «Азертадж».

Форум считается одной из крупнейших международных площадок, где обсуждаются не только вопросы урбанистики и архитектуры, но и глобальные проблемы, связанные с социальным развитием, экономической трансформацией, изменением климата и благополучием человека.

Международная платформа, учрежденная UN-Habitat, направлена на поиск международных решений современных вызовов. Кроме того, форум играет важную роль в формировании глобальной политики урбанизации, объединяя правительства различных стран, руководителей городов, ученых, архитекторов, инвесторов, представителей бизнеса и гражданского общества.

Проведение WUF13 в Баку рассматривается как показатель растущей роли Азербайджана в международных процессах урбанизации. Это решение является высокой оценкой вклада страны в международное сотрудничество, ее репутации надежного партнера и современной градостроительной политики.

На участие в WUF13 зарегистрировано свыше 32 тыс. человек из 180 стран мира, что уже стало рекордным показателем в истории форума.

На Бакинском Олимпийском стадионе проведены широкомасштабные подготовительные работы

Площадь проведения форума, включая Бакинский Олимпийский стадион и прилегающую территорию, составляет 53 гектара. На площадке созданы пленарные залы, выставочные пространства, медиа-центры и инновационные зоны. Зал, в котором пройдут церемонии открытия и закрытия форума, способен принять до 6 тыс. участников. Текущий уровень подготовки позволяет эффективно организовать высокий поток гостей, многочисленные параллельные мероприятия и прием международных делегаций.

Основные дискуссионные мероприятия форума будут проходить в специально оборудованных конференц-залах, предназначенных для тематических сессий, мероприятий ООН, параллельных встреч и двусторонних переговоров. Здесь созданы условия для одновременного проведения официальных и деловых встреч различных форматов. В течение форума ежедневно планируется проведение около 300 параллельных сессий, встреч и мероприятий.

Кроме того, на территории функционируют «Медиа-центр», залы для круглых столов, специальные сессионные и диалоговые площадки. В «Медиа-центре» предусмотрены рабочие пространства, комнаты для прямых эфиров и интервью, зал для пресс-конференций, телевизионные студии и зоны отдыха для представителей медиа.

На территории также создана зона отдыха. В ее визуальном и архитектурном оформлении использованы элементы, вдохновленные Ичеришехер, а также орнаменты азербайджанского ковроткачества.

Для участников форума на открытом воздухе организован WUF13 Бульвар. Это пространство предназначено для свободного передвижения гостей, отдыха, использования услуг общественного питания и создания атмосферы городского пространства непосредственно на территории форума. Бульвар также выполняет функцию переходной зоны к Expo-пространству и открытой общественной площадки.

В зоне Urban Expo размещены павильоны стран, международных организаций, государственных структур, местных и региональных органов власти, частного сектора, неправительственных организаций, фондов, образовательных и исследовательских учреждений. Всего предусмотрен 121 павильон, включая 41 национальный павильон.

Для обеспечения бесперебойного интернета, трансляций и цифровой инфраструктуры форума созданы основной и резервный дата-центры, развернута масштабная оптико-волоконная инфраструктура и внутренняя сеть, установлено оборудование беспроводной связи, организован круглосуточный операционный центр.

Дополнительно в общую операционную зону интегрирована территория площадью 10 гектаров, предназначенная для транспортного терминала и организации парковочно-трансферной системы. Здесь будут координироваться автобусные и таксомоторные услуги, парковка и логистика перемещения участников.

В общую транспортную схему мероприятия также интегрированы городские транспортно-пересадочные узлы, электробусы, службы такси и перевозки из аэропорта.

Обеспечение жильем и устойчивые города станут основными темами обсуждения

Основное внимание WUF13 будет сосредоточено на глобальных жилищных проблемах. Ограниченный доступ миллионов людей по всему миру к безопасному и доступному жилью сегодня считается одной из наиболее серьезных проблем урбанизации. В этой связи WUF13 уделяет особое внимание вопросам жилищного обеспечения, рассматривая их как ключевой элемент социальной инклюзивности, экономического развития и формирования устойчивых городов.

В рамках форума также будут широко обсуждаться темы влияния климатических изменений на города, устойчивой к экологическим рискам городской инфраструктуры, решений в сфере «зеленой» энергетики, технологий smart city и цифрового управления городами.

Программа WUF13 уже представлена общественности. В рамках форума пройдут пленарные заседания высокого уровня, международные конференции, выставки, деловые встречи и инновационные платформы.

Основу программы составляют диалоги высокого уровня, определяющие направление глобальных дискуссий. В ходе этих обсуждений будет изучаться взаимосвязь жилищного обеспечения с инклюзивностью, устойчивым развитием и городскими системами. Каждый из диалогов будет посвящен отдельным ключевым аспектам жилищной политики.

В рамках специальных сессий основное внимание будет уделено вопросам климатической адаптации, жилищного обеспечения, поселений, обновления городов, цифровизации, механизмов финансирования и инклюзивного городского развития.

Ассамблеи форума создадут отдельные площадки для объединения различных групп участников, обсуждения их роли и выработки общих приоритетов в рамках глобальной повестки городского развития. В них примут участие представители местных и региональных органов власти, общественных и локальных организаций, а также женщины, молодежь, представители бизнеса, промышленности и парламентарии.

Кроме того, впервые в рамках WUF13 создан Бизнес- и инновационный центр. Новая платформа будет способствовать продвижению инновационных подходов в сфере урбанизации и жилищного обеспечения. Здесь компании, стартапы, инвесторы и представители технологического сектора из разных стран представят свои проекты и разработки.

Главная цель инициативы — расширение сотрудничества между государственным и частным секторами в сфере градостроительства, ускорение внедрения инновационных технологий и создание новых финансовых возможностей для городского развития.

В рамках WUF13 также будет функционировать Startup Pavilion — специальная международная площадка для молодых инноваторов и urban-tech проектов. Здесь стартапы из различных стран представят решения в сфере умных городов, зеленой энергетики, цифрового управления и современных жилищных технологий.

Эта инициатива имеет важное значение с точки зрения продвижения новых идей в сфере урбанизации на международном уровне и установления контактов с потенциальными инвесторами.

Азербайджанская модель — Гармония исторического наследия и современной архитектуры

Азербайджан на WUF13 выступает как одна из стран, представляющих международному сообществу собственный опыт в сфере современной урбанизации, устойчивого развития и градостроительства в постконфликтный период. В этом контексте страна демонстрирует свою модель развития как пример комплексного и современного подхода к формированию городской среды.

Форум представляет важное значение с точки зрения представления международной аудитории масштабных проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы в сфере градостроительства и инфраструктурного развития.

Одним из ключевых направлений азербайджанской модели являются проекты «умных городов» и «умных сел», реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре. Процесс восстановления освобожденных территорий предусматривает не только реконструкцию населенных пунктов, но и создание современных урбанистических пространств с применением инновационных технологий, экологически устойчивой инфраструктуры и цифровых систем управления.

Особое место в этих проектах занимают использование альтернативных источников энергии, внедрение «умных» транспортных систем, цифровых сервисов и принципов «зеленой» архитектуры.

Еще одним важным направлением, представленным Азербайджаном на WUF13, является политика «зеленого» развития. Как страна-хозяйка COP29, Азербайджан рассматривает сохранение экологического баланса как один из приоритетов урбанизационной политики.

В рамках форума особое внимание уделяется вопросам сокращения выбросов углерода в городах, расширения проектов в сфере зеленой энергетики, популяризации электротранспорта и создания современной экологической инфраструктуры. Такой подход направлен на обеспечение не только экономически эффективного, но и экологически устойчивого развития городов.

Важной частью азербайджанской модели также является гармоничное сочетание исторического наследия и современной архитектуры на примере Баку. Наряду с древним комплексом Ичеришехер, символами современного архитектурного облика города выступают «Пламенные башни» и Центр Гейдара Алиева.

Такой подход демонстрирует, что сохранение национально-культурного наследия и развитие современной урбанистики могут успешно дополнять друг друга, формируя гармоничную модель городского развития.

Экскурсионные туры, организованные для участников WUF13, призваны наглядно продемонстрировать такие понятия, как градостроительство, культурное наследие и региональное развитие в реальной городской и общественной среде. В этом контексте экскурсионная программа становится практическим продолжением теоретических дискуссий форума, предоставляя участникам возможность ознакомиться с конкретными примерами на местах.

Наряду с Баку и Абшероном, в программу включены такие регионы, как Губа, Шамахы, Шеки, Габала и Лянкяран. Их выбор связан как с богатым историко-культурным наследием, так и с социально-экономическим потенциалом этих территорий.

Такой подход является частью стратегии представления Азербайджан на международной арене и призван продемонстрировать самобытность страны, сочетающей в себе современную урбанистику, историческое наследие и региональное развитие.

В рамках форума особое внимание будет уделено вопросам инклюзивности. В качестве одного из ключевых направлений городской политики Азербайджана представлены адаптация городской инфраструктуры для людей с инвалидностью, расширение доступности общественного транспорта и развитие цифровых сервисов, ориентированных на всех пользователей без исключения. Этот подход отражает стремление превратить города в безопасное и комфортное пространство для всех социальных групп.

Таким образом, на WUF13 азербайджанская модель представляется как комплексная концепция городского развития, объединяющая современные технологии, стратегию «зеленого» развития, опыт постконфликтного восстановления и принципы инклюзивного градостроительства.