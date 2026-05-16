Соединенные Штаты Америки (США) не смогли реализовать программу по страхованию судов, проходящих через Ормузский пролив, сообщает Financial Times.

«Администрация США наняла фирмы Chubb и AIG, чтобы предоставить страховое обеспечение, при этом держа в поле зрения цель — добиваться снижения цен на нефть за счет восстановления судоходства через пролив, сквозь который в обычных условиях поступает 20% нефтяных поставок. Однако два источника, знакомых с событиями, заявили, что программу на $40 млрд не использовали вообще», — информирует FT.

Газета отмечает, что по словам страховых брокеров, схема не смогла заработать, потому что она не отвечала требованиям, предъявляемым при транзите судов через данный пролив, и она была привязана к эскортированию ВМС США проходящих судов, что так и не воплотилось в жизнь.

FT напоминает, что военные США смогли провести в мае два судна через Ормузский пролив, но не более того.

Реализацией плана занималась недавно созданная US Development Finance Corporation. Однако, поясняет FT, в основном морское страхование в мире идет через лондонский рынок страхования Lloyd’s of London. Некоторые наблюдатели предположили, что власти США намерены ослабить доминирование Британии в этой сфере.

По данным Международной морской организации, с начала конфликта на Ближнем Востоке (с 28 февраля 2026 года — ред.) не менее 38 судов подверглись атакам, 11 моряков погибли. Стоимость страховки выросла кратно.

По информации газеты, западные компании страхуют ограниченное количество судов, идущих через Ормузский пролив, и скрывают информацию об операциях с целью избежать воздействия санкций. Издание разъясняет, что в основном суда получают разрешение от Ирана следовать через пролив либо после двусторонних переговоров Тегерана с другой стороной, либо после уплаты пошлины Корпусу стражей исламской революции (КСИР). При этом КСИР фигурирует в санкционных списках США, Британии и ЕС.