В ходе проводимых в Турции многонациональных совместных учений EFES-2026 азербайджанскими военнослужащими успешно выполнены очередные задачи. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, военнослужащие стран-участниц отработали задачу по атаке побережья с моря.

Группы на скоростных катерах приблизились к позициям условного противника, расположенным на берегу, после чего под интенсивной огневой поддержкой высадились на сушу, преодолели инженерные заграждения и в короткие сроки нейтрализовали оборонительные позиции.

«В результате эффективно проведенной операции береговая линия была полностью очищена, созданы безопасные условия для высадки десантных сил», — подчеркнули в Минобороны, комментируя выполненные в ходе учений задачи.