Китай в ходе переговоров с США выступил против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток взимания платы за его использование. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Председатель Си Цзиньпин также дал понять, что Китай против милитаризации (Ормузского) пролива и любых попыток взимать плату за его использование, а также выразил интерес к закупке большего объема американской нефти, чтобы снизить зависимость Китая от пролива в будущем», – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием, сообщили в Белом доме.

Также в Вашингтоне проинформировали, что в ходе встречи обсуждались вопросы экономического сотрудничества, расширения доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличения инвестиций Китая в промышленность США, борьбы с поставками компонентов для производства фентанила, а также закупок китайской стороной американской сельхозпродукции.