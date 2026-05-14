Съемочная группа телеканала Fox News в Китае была оштрафована на $40 за нарушение правил парковки. Об этом сообщил ведущий канала Брет Байер в репортаже из Пекина.

По словам Байер, автомобиль съемочной группы был оставлен в неположенном месте «буквально на две минуты», после чего водитель сразу получил электронное уведомление о штрафе.

«Большой брат следит за нами. В Пекине буквально повсюду камеры», – отметил телеведущий. Он также сообщил, что за последний год в китайской столице было установлено более 1,5 тыс. новых камер наблюдения.

Напомним, в эти дни проходит государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай.