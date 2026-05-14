Завтра, 15 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем — 24-29°.

В регионах страны прогнозируется преимущественно без осадков, однако днем в отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. Утром и вечером в некоторых горных районах ожидается туман. Ветер западный, временами с порывами.

Температура ночью — 14-18° тепла, днем — 25-30°, в горах ночью 7-12° тепла, днем 16-21°, в отдельных местах до 25°.