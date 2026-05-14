На цифровой платформе электронного правительства mygov расширен список услуг для граждан. В систему интегрирован ряд сервисов Министерства науки и образования Азербайджана с общим годовым числом пользователей более 320 тысяч человек.

Через mygov теперь доступны регистрация абитуриентов в бакалавриат, магистратуру и резидентуру вузов, регистрация поступивших в средние специальные учебные заведения, а также электронный прием документов в дошкольные учреждения.

Как отмечается, новые услуги будут использоваться для приема и регистрации на следующий учебный год. Сервисы доступны на портале my.gov.az в разделе услуг Министерства науки и образования.