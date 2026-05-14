Семь азербайджанцев погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Гардабанском районе Грузии, сообщает АПА.

Автомобиль BMW, двигавшийся на высокой скорости, врезался в дерево. В результате пятеро находившихся в машине азербайджанцев погибли на месте, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и позднее скончался.

Как сообщается, двое погибших были братьями и являлись жителями местного села Бирлик, остальные – из региона Сагареджо.

Позже местные СМИ сообщили о том, что еще один участник ДТП, азербайджанец, скончался в больнице.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование обстоятельств аварии.

Отметим, что Гардабанский район является местом компактного проживания азербайджанцев в Грузии.