Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении сделки о совместном производстве дронов с Литвой в рамках инициативы Drone Deal.

Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

«Соглашение должно укрепить оборону обеих наших стран, и важно, что оно основано на принципе взаимности: мы поддерживаем наших партнеров, которые реально и ощутимо поддерживают нашу оборону», — написал Зеленский.

Украинский лидер также встретился с премьер-министром Латвии Эдгаром Ринкевичем. С ним Зеленский обсудил лишь потенциальное заключение сделки по дронам, целью которой станет создание «многоуровневой системы защиты неба».