Очередные консультации между МИД Азербайджана и Турции прошли 12 мая в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а турецкую — начальник главного управления по консульским вопросам и гражданам, проживающим за рубежом, МИД Турецкой Республики Гюльсун Эркул.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в консульской сфере, включая развитие договорно-правовой базы, вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран и оказания им необходимой консульской помощи. Кроме того, были рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в сферах юстиции, в том числе правовой помощи, а также труда и социальной защиты.