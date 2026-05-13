В Белгородской области России произошла диверсия на железной дороге. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Яковлевском округе, с рельсов сошел электропоезд, следовавший по маршруту Разумное — Томаровка.

Причиной происшествия стало отсутствие около двух метров железнодорожных путей, которое, по словам Гладкова, могло быть вызвано детонацией взрывного устройства.

Машинист применил экстренное торможение, в результате половина вагонов сошла с рельсов. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Ее доставили в больницу.

Позже Гладков исправил пост. Теперь в нем говорится про «отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано повреждениями». Какие именно это повреждения, он не уточнил. При этом, по словам губернатора, на месте работают саперы Минобороны РФ.