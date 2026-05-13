В период проведения 13-й сессии Всемирного форума ООН по строительству городов (WUF13) учебный процесс для учащихся V-XI классов общеобразовательных учреждений, действующих в городе Баку (за исключением Пираллахинского, Гарадагского, Сураханского, Сабунчинского и Низаминского районов), с 18 по 22 мая будет организован в дистанционном формате. Об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

Дистанционные занятия, охватывающие общеобразовательные учреждения Ясамальского, Сабаильского, Насиминского, Наримановского, Бинагадинского, Хатаинского и Хазарского районов, будут проводиться через платформу «Цифровая школа».

Учителя смогут подготовить расписание занятий, перейдя на платформу «Teams» через раздел инструментов «Microsoft» в своих личных кабинетах.

Информация об уроках для подключения к онлайн-занятиям будет размещена на платформе и предоставлена учащимся.