Хантавирусом можно заразиться через интимный или просто тесный контакт. Об этом профессор медицинских наук Адил Гейбулла заявил Minval, комментируя ситуацию вокруг распространения хантавируса в мире. Он отметил, что на данный момент угрозы пандемии нет, однако меры предосторожности и усиленный контроль на границах придется все же соблюсти.

По его словам, природным резервуаром вируса являются не обычные городские грызуны, а особый вид так называемых оленьих мышей, распространённых преимущественно в Южной Америке. Именно эти грызуны считаются основными переносчиками инфекции.

«В Азербайджане вирус у привычных нам подвальных или домашних грызунов не выявлен. А поскольку его естественным резервуаром являются именно мыши, то предположительно, они могли попасть на круизный лайнер MV Hondius через порты», — отметил он.

Эти грызуны контактируют с различными поверхностями, постельными принадлежностями и продуктами питания. Опасность для человека представляют их слюна, моча, экскременты и укусы. По его словам, если вирусные частицы поднимаются в воздух вместе с пылью и попадают в дыхательные пути человека, что может привести к заражению. Именно поэтому первыми заболевшими стали пассажиры круизного судна.

Он подчеркнул, что хантавирус способен вызывать крайне тяжелые осложнения. В частности, речь идет о кардиопульмональном шоке, геморрагической лихорадке, почечном синдроме, а также тяжелом поражении легких и сердца, что сопровождается высокой смертностью.

По словам специалиста, уже установлено, что на круизном лайнере циркулировал штамм хантавируса «Андес». Считается, что именно этот вариант вируса может передаваться от человека к человеку, с чем и связано предупреждение ВОЗ.

При этом профессор подчеркнул, что на сегодняшний день хантавирус не обладает пандемическим потенциалом. Он отметил, что вирус относится к РНК-содержащим и способен мутировать, поэтому теоретически в будущем может появиться более опасный вариант. Однако в настоящее время, по его словам, оснований говорить о высокой угрозе пандемии нет. Вместе с тем специалист призвал соблюдать меры предосторожности и максимально защищать себя от возможного заражения.

Профессор напомнил, что впервые передача хантавируса человеку была зафиксирована ещё в 1953 году. При этом существуют два основных штамма вируса — «старого света» и «нового света».

Комментируя вероятность появления инфекции в Азербайджане, специалист отметил, что единичные случаи теоретически возможны.

«Любой заражённый человек может приехать в страну после путешествия или круиза и заразить кого-то ещё. Но широкое распространение вируса в Азербайджане сейчас выглядит маловероятным», — сказал он.

Вместе с тем профессор считает необходимым усилить контроль в пунктах пересечения границы и обращать внимание на людей с симптомами заболевания.

«Важно усилить санитарный контроль на трансграничных переходах, а при выявлении подозрительных симптомов — изолировать человека и проводить обследование», — отметил он.

По словам Гейбуллы, инкубационный период хантавируса может составлять от одной до восьми недель, поэтому людям, отправляющимся в круизы и зарубежные поездки, следует быть особенно внимательными к своему состоянию.

«Если после поездки появляются кашель, температура, слабость или другие симптомы — необходимо немедленно обращаться к врачу», — предупредил эксперт.

Он также отметил, что на сегодняшний день специфической вакцины против хантавируса не существует.

«Главная защита сейчас — профилактика и осторожность. Масочный режим здесь не является основной мерой, однако важно избегать тесных контактов с заболевшими людьми и соблюдать санитарные правила», — заключил профессор.