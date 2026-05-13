Перспективы возобновления мирных переговоров по российско-украинскому конфликту при посредничестве Вашингтона невелики даже после окончания войны в Иране, считают в Москве и Киеве. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники с обеих сторон.

Власти Украины полагают, что стали менее восприимчивы к давлению со стороны США в вопросе скорейшего заключения мирного соглашения.

Собеседники издания также выразили разочарование, что Вашингтон не скорректировал требования Москвы. «Все, что можно было обсудить, уже обсудили», – отметил один из украинских источников.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина сохраняет устойчивые позиции и обладает преимуществами в современных условиях войны. По его словам, страна постепенно трансформируется в экспортера безопасности и важного партнера для других государств.