Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила The Times, что Будапешт поддержит вступление Украины в Евросоюз, но без ускоренных процедур. По её словам, новый курс венгерских властей будет отличаться от политики предыдущего правительства.

Орбан также отметила, что отношения с Москвой будут частично скорректированы, однако Россия останется «важным партнером» Венгрии. Она пояснила, что страна зависит от российских энергоресурсов: около 80% нефти, 90% газа и всё ядерное топливо поступают из РФ.

Кроме того, Будапешт намерен продолжать выступать против санкций ЕС, которые, по мнению венгерской стороны, вредят национальным интересам. При этом хорошие отношения с США и администрацией Дональда Трампа останутся приоритетом.