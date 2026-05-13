В Баку планируют запустить трамвай по пяти направлениям. Об этом заявил глава ЗАО «Бакинский метрополитен» Вюсал Асланов.

По его словам, сейчас разрабатывается концепция проекта. В качестве первого этапа рассматривается проведение трамвайной линии из Мехдиабада в центр Баку по нескольким альтернативным маршрутам.

Асланов в интервью телеканалу ATV отметил, что трамвай планируют развивать в густонаселённых районах, где нет удобного доступа к общественному транспорту. По его словам, трамвай не должен заменять метро и автобусы, а станет связующим звеном между ними.