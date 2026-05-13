В Москве произошёл крупный пожар на территории комплекса «Кремль в Измайлове». Огонь охватил около 3 тысяч квадратных метров рядом с музейным комплексом.

По предварительным данным, возгорание началось в техническом помещении квестов, расположенном рядом с комплексом. В момент пожара внутри находились посетители.

Жертв удалось избежать. Сообщается, что спасены пять человек. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание.

«Кремль в Измайлове» — культурно-развлекательный комплекс, построенный в конце 1990-х годов и стилизованный под старинную русскую архитектуру.