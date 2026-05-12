Телеканал AnewZ опубликовал на YouTube своё новое расследование — «Shadow of the Cross».

Фильм исследует роль Международного комитета Красного Креста и национальных обществ Красного Креста в конфликтах, ставя главный вопрос: Когда эмблема креста открывает двери в тюрьмы и зоны войны, кто гарантирует, что доверие не будет использовано во вред?

Основные темы фильма:

• Визит Красного Креста в нацистский Терезиенштадт (1944) и использование организации в пропаганде.

• Судьба советских военнопленных во Второй мировой войне.

• Работа Красного Креста в конфликтах в Нагорном Карабахе (Гарабах), свидетельства бывших пленных.

• Деятельность в Украине, кризис доверия к Китайскому Красному Кресту.

• Скандалы с мошенничеством при распределении гуманитарной помощи во время эпидемии Эболы.

Авторы анализируют, как принцип нейтралитета иногда превращается в молчание, а гуманитарные коридоры — в инструмент политики.