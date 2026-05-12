Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что он был самым сильным мальчиком в школе, никто бы не посмел вступать с ним в конфликт.

«Он всегда был сильным. Я бы даже сказала, пожалуй, во всей нашей школе он был самым сильным мальчишкой. Никто бы с ним никогда не посмел связываться», — сказала она в комментарии Первому каналу.

Как отметила Гуревич, отец будущего президента Владимир Спиридонович Путин правильно воспитывал своего сына.

«Он был очень требователен, взыскателен и никогда не хотел видеть его в детстве где-то там, позади, а всегда хотел только впереди», — добавила она.

Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе.