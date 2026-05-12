Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак советовался по поводу назначений на государственные должности с гадалкой, которая значится у него в контактах как «Вероника Фэншуй Офис». В частности, он присылал ей данные о дате рождения кандидатов и просил совета.

Об этом стало известно во время заседания суда ВАКС, который 12 мая начал выбирать меру пресечения Ермаку, сообщают украинские СМИ.

По словам прокурора САП Валентины Гребенюк, Ермак отправлял контакту, подписанному как «Вероника Фэншуй Офис», данные о датах рождения кандидатов.

«Он советуется по поводу назначения на должность министра здравоохранения, действующего министра. По поводу назначения на должность заместителя главы Офиса президента Татарова Олега Юрьевича…

Также относительно назначения на должность руководителя Госуправления делами Лысого Игоря Васильевича… Спрашивает совета по поводу него, пишет дату рождения», – отметила Гребенюк.

Гребенюк говорит, что главу ГУД Лысого он называет «своим человеком».

Также, по словам прокурора, Ермак советовался с «Вероникой Фэншуй» относительно назначения бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой и премьера.

Обвинение считает, что Ермак может влиять на назначение лиц на высшие государственные должности, в частности в правоохранительных органах, и может использовать это для препятствования расследованию.

В частности, он может попытаться скрыть доказательства или инициировать расследование в отношении лиц, причастных к досудебному расследованию.