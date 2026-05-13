В январе-марте 2026 года Армению в качестве туристов посетили 10 граждан Азербайджана.

Об этом сообщает издание «Пастинфо», ссылаясь на публикации Статистического комитета Армении. Отмечается, что в среднем они провели в Армении 38 дней. Сообщается, что в 2025 году визитов граждан Азербайджана в Армению зафиксировано не было.

Также зафиксирован рост интереса к Армении со стороны граждан Турции. В январе-марте текущего года из этой страны в Армению прибыли 3 025 туристов, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда страну посетили 2 422 туриста.