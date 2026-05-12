Вооруженные силы (ВС) Беларуси будут точечно отмобилизованы для подготовки к возможным вооруженным конфликтам.

Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части, для того чтобы готовить их к войне. Дай Бог, чтобы ее удалось избежать», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он подчеркнул, что армия существует именно для защиты страны в случае возможных конфликтов. При этом Лукашенко напомнил, что Беларусь придерживается мирного урегулирования недопонимания между сторонами.