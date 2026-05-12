Автобусы регулярного маршрута № 45 обновляются.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана, с 13 мая пассажиров будут обслуживать 7 современных экологически чистых автобусов, работающих на технологии CNG (сжатый природный газ).

Интервал движения составит 6–7 минут. Оплата в автобусах осуществляется только в безналичной форме.

Стоимость проезда составит 0,60 маната.

С учетом пассажирского спроса изменено направление движения маршрута. Конечной остановкой определена станция метро «Насими».