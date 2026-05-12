Вооруженные силы (ВС) США используют в режиме реального времени знания, полученные на основании анализа применения беспилотников в ходе конфликта в Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, в Украину ездили многие американские должностные лица высокого ранга, где узнали «многое».

Хегсет добавил, что лично одобрял направление личного персонала, чтобы получить информацию о применении беспилотников в наступательном и оборонительном планах.

Он отметил, что это было необходимо, чтобы гарантировать, что американская сторона усваивает каждый возможный урок российско-украинского конфликта и внедрит это в свои действия, когда потребуется доминирование беспилотников.