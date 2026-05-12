Завершивший свою дипломатическую миссию в Азербайджане посол Великобритании Фергюс Олд заявил, что участие британских компаний в строительно-восстановительных работах в Карабахе вызывает у него гордость.

Об этом заявил на прощальной встрече с азербайджанскими журналистами, сообщает Report.

По его словам, одними из самых незабываемых моментов в период его работы в Баку стали поездки в Карабах и Восточный Зангезур.

«В прошлом году я совершил замечательный визит в Шушу и Лачин вместе с представителями Британской торговой палаты. Каждый раз, посещая этот регион, я видел новые изменения и ощущал новую надежду. Я горжусь тем, что британские компании являются частью этой истории», — сказал посол.

Олд также отметил, что развитие Карабаха было бы невозможным без разминирования.

«Я горжусь участием британских компаний и неправительственных организаций в процессе разминирования при поддержке правительства Великобритании. С 2022 года мы возглавляли международные усилия в этой сфере — это была одна из самых значимых работ, когда-либо проделанных нашим посольством. Очень примечательно было увидеть в Агдаме и Джебраиле собак и даже крыс, обученных обнаруживать мины. Мы также с гордостью поддерживали включение женщин-саперов в национальные группы по разминированию», — сказал он.