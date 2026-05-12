Судебное следствие по уголовному делу азербайджанского тиктокера Эльсевера Набиева, известного под прозвищем «Eliş», обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, завершено.

В ходе процесса под председательством судьи Романа Алекперли государственный обвинитель Эльвин Мирзаев выступил с обвинительной речью и предложил приговорить подсудимого к пяти годам лишения свободы, сообщает Unikal.

После выступления адвоката тиктокеру было предоставлено последнее слово. Он попросил суд вынести справедливое решение.

По итогам совещания суд огласил приговор, согласно которому Эльсевер Набиев был осужден на три года лишения свободы.

Напомним, тиктокер 1992 года рождения был задержан в ноябре прошлого года сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками и уголовного розыска Насиминского районного управления полиции в качестве подозреваемого.

Во время личного досмотра у него был обнаружен сверток с изготовленным кустарным способом метамфетамином весом 2,389 грамма.

Набиеву было предъявлено обвинение по статье 234.1-1 Уголовного кодекса Азербайджана — незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка и перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта.

Отмечается, что Эльсевер Набиев неоднократно проводил прямые эфиры в TikTok на странице «Eliş 020», где публиковал неэтичный контент и видео с пропагандой употребления наркотиков.

Сообщается также, что ранее тиктокер уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные действия.