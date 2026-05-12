Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило о предотвращении ввоза в страну партии крупного рогатого скота из Грузии из-за подозрения на инфекционное заболевание.

Как отметили в ведомстве, 12 мая 2026 года на пункте контроля «Красный мост» была проведена клиническая проверка 134 голов живого крупного рогатого скота, предназначенного для убоя. Животные импортировались компанией Ana Vətən Aqro у грузинской компании Universal Business Company.

Во время осмотра у двух животных были выявлены подозрительные симптомы. По данным агентства, обнаруженные клинические признаки могут свидетельствовать о наличии инфекционного заболевания, что создает потенциальные риски для эпизоотической безопасности страны.

С учетом выявленных рисков ввоз животных на территорию Азербайджана был запрещен, а вся партия возвращена обратно.

В АПБА напомнили, что 5 мая текущего года агентство уже предотвращало импорт животных с подозрением на зоонозные заболевания. Ведомство также предупредило компании, занимающиеся импортом живого скота из Грузии, о необходимости строгого соблюдения ветеринарных и санитарных требований.

В агентстве подчеркнули, что в случае нарушений к импортерам могут быть применены предусмотренные законодательством меры, включая ограничения на ввоз продукции.