Исполнительный директор UN-Habitat, заместитель Генерального секретаря ООН Анаклаудия Россбах поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за пристальное внимание к подготовке 13-я сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Она отметила, что WUF13, который пройдёт на следующей неделе в Баку, сыграет важную роль в привлечении глобального внимания к вопросам будущего городов, обеспечения жильём и устойчивого городского развития.

Анаклаудия Россбах, поблагодарив президента Азербайджана Ильхам Алиев за пристальное внимание к подготовке форума, отметила, что эта поддержка важна с точки зрения организации мероприятия на высоком уровне и повышения его международного значения.

Россбах также подчеркнула, что форум в Баку внесёт важный вклад в глобальную городскую повестку.