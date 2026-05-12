В Никополе Днепропетровской области Украины, а также близлежащем районе объявлена частичная эвакуация населения. Об этом сообщила региональная администрация в телеграм-канале.

Эвакуация объявлена из Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской общины, Вышетарасовки Мировской сельской общины. Оттуда должны уехать семьи с детьми. Сейчас там проживают 34 ребенка, а таких семей насчитывается 28.

«Всем жителям необходимо оставить одну из улиц Марганца и около 100 улиц Никополя. Эвакуироваться должны 1145 человек», — говорится в сообщении.