Ереван словно не обратил внимание на выпады Владимира Зеленского в адрес Москвы во время визита в Армению. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«Разумеется, отфиксировали в Москве явно инспирированный Брюсселем приезд в Ереван Владимира Зеленского, его антироссийские выпады, которые принимающая армянская сторона старательно не замечала», — отметил дипломат.

По словам Калугина, проведение в Армении саммитов Европейского политического сообщества и Армения — ЕС укладывается в логику создания манящего европейского «миража» для армянского населения, особенно в канун парламентских выборов.

«С этой точки зрения показателен один момент. В заявлении по итогам саммита фигурирует сумма, подчеркиваю, «возможных инвестиций» в Армению в €2,5 млрд. Это ровно те же деньги, которые ЕС обещал еще несколько лет назад, но так за это время и не смог их найти», — обратил внимание глава департамента.

Он также отметил, что ЕС не предлагает Еревану никакой альтернативы выгодным связям с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль хотел бы получить разъяснения от Еревана из-за визита президента Украины Владимира Зеленского и предоставления ему возможности для антироссийских высказываний.