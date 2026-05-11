11 мая военнослужащие азербайджанской армии Гусейнов Магомед Алибаба оглу и Гафланов Камиль Джамиль оглу подорвались на мине в Кяльбаджарском районе при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что пострадавшие военнослужащие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение. Им незамедлительно оказали первую медицинскую помощь. Состояние военнослужащих оценивается как стабильное, в настоящее время их лечение продолжается в военном госпитале.

По факту проводится расследование.