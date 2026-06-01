Азербайджан благодаря совместным проектам с Украиной упрочит свои позиции в качестве надежного поставщика энергоресурсов. Об этом заявил первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, выступая на 31-м Бакинском энергетическом форуме.

«Украина уже стала частью обновленной европейской газовой карты, в том числе Трансбалканского маршрута, через который каспийский газ способен достигать энергодефицитных регионов Европы. Первые пробные поставки азербайджанского газа по данному коридору продемонстрировали, что эта концепция превращается в реальность.

Кроме того, Украина располагает крупнейшими на континенте подземными газовыми хранилищами общей емкостью порядка 30 млрд кубометров. Эти мощности способны выполнять функцию регионального сезонного буфера, служить демпфером и стать элементом новой архитектуры энергетических поставок», — заявил Д. Шмыгаль (цитата по Репорту)

Как подчеркнул украинский министр, подобное взаимодействие несет преимущества для всех участников.

«Азербайджан упрочит свою репутацию надежного поставщика. Украина усилит свой статус ключевого транзитного и сервисного хаба. Европа же обретет стабильные альтернативные источники энергии», — добавил он.