Президент Ильхам Алиев подписал закон об изменении названий некоторых территориальных единиц Губинской области.

Село Владимировка, входящее в административно-территориальный округ села Владимировка, переименовывается в село Эльбир, а административно-территориальный округ села Владимировка считается административно-территориальным округом села Эльбир.

Село Алексеевка в административно-территориальном районе села Алексеевка переименовывается в село Чинарлы, село Тимирязев переименовывается в село Бахрали, а административно-территориальный район села Алексеевка считается административно-территориальным районом села Чинарлы.