Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опубликовал заявление о перемирии между Ираном и США.

«Перемирие между Ираном и Соединёнными Штатами, без всяких сомнений, является перемирием на всех фронтах, включая Ливан. Нарушение этого перемирия на любом из фронтов считается нарушением на всех фронтах. Соединённые Штаты и Израиль несут ответственность за последствия любых нарушений этого перемирия», — заявил Арагчи.