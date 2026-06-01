В Грузии зафиксирован случай заражения лихорадкой денге. Об этом сообщил медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. По его словам, вирус был подтверждён у одного пациента на прошлой неделе.

Лихорадка денге передаётся через укусы комаров. Инкубационный период заболевания обычно составляет 5–7 дней. Болезнь начинается с озноба, высокой температуры до 39–41°C, а также сильной головной и мышечной боли.

Чхаидзе также уточнил, что случаев заболевания лихорадкой Эбола в стране не зарегистрировано.